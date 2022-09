Grenzach-Wyhlen Eine Schlachtplatte nach der anderen

Rund 50 freiwillige Helfer hatten die Nasenrümpfer-Hexen für die Metzgete aufgeboten. Und zwar allesamt aus den eigenen Reihen, was heute keineswegs mehr selbstverständlich ist. Neben fast allen Aktiven war sogar noch ein halbes Dutzend Helfer aus den Reihen der Passivmitglieder im Einsatz. Auch der „Narresome“ packte mit an und half fleißig beim Abräumen.

Verkehrte Welt? Nein – ganz und gar nicht. In Wyhlen gibt es offensichtlich noch etwas, das mancherorts immer öfter fehlt: Zusammenhalt und Einsatzbereitschaft für den eigenen Verein. Denn während andernorts immer mehr Feste abgesagt werden, schrumpfen und Vereine zunehmend Probleme haben, freiwillige Helfer für Veranstaltungen zu finden, konnte Schneider stattdessen aus dem Vollen schöpfen: „Alle helfen mit. Alle! So macht das uns allen auch Spaß. Wir leben das hier.“

Mitten im Gewühl war auch Cliquen-Urgestein Mario Wichmann zu finden, der den Führungsstab nach drei Jahrzehnten an der Spitze der Nasenrümpfer-Hexen unlängst an Schneider weitergereicht hatte.

Immer noch fleißig dabei, Herr Wichmann?

„Ja, klar! Hier sind alle an Bord. Von unseren Helfern hier sind übrigens 15 bis 20 schon seit der ersten Metzgete vor rund 30 Jahren dabei“, gab Wichmann zur Antwort. Mit einigen Mitstreitern hatte er in den 1990er Jahren die Idee für die Metzgete. „Wir hatten damals einen Lücke im Festkalender gesucht. Wir wollten etwas machen, was keiner macht. Und wer macht denn heute noch Metzgete daheim? Das gibt es kaum mehr.“ Ganz nebenbei hätten er und seine jungen Mitstreiter damals so auch der älteren Garde zeigen können, „dass wir Jungen uns gerne engagieren und das auch gut können“, blickte Wichmann zurück. Um die Zukunft der Clique sei ihm nicht bang.

„Wir pflegen bei uns den Zusammenhalt, das Gemeinsame. Wir machen ja auch außerhalb der Fasnacht immer wieder etwas zusammen. Das macht Spaß, das motiviert“, sagten Wichmann und Schneider unisono, ehe sie sich wieder in die Arbeit stürzten. Denn auch zu etwas späterer Stunde am Samstag wurden die Reihen in der angenehm beheizten Halle am Jahnweg keineswegs lichter. Und der Hunger und der Durst der Gäste augenscheinlich auch nicht kleiner – erst am Platz und später noch an der Bar.