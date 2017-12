Grenzach-Wyhlen Einfach und bürgerfreundlich

Noch mehr Bürgerfreundlichkeit hat sich die Gemeinde Grenzach-Wyhlen auf die Fahnen geschrieben. Zum einen gibt es künftig einmal im Monat eine feste Sprechstunde von Bürgermeister Tobias Benz, die online über die kommunale Homepage gebucht werden kann. Zum anderen ist die Möglichkeit einer Schadensmeldung an die Verwaltung online möglich.

Von Gerd Lustig

Grenzach-Wyhlen. „Diese beiden Angebote bringen deutliche Vereinfachungen mit sich“, freute sich Benz bei der offiziellen Präsentation vor der Presse. Man wolle ja schließlich, dass die Bürger aktiv werden und sich in ihrer Heimatgemeinde einbringen. Er hofft nun, dass die Offerten, die auch jederzeit vom Smartphone aus getätigt werden können, rege genutzt werden.

Groß in Kosten stürzen musste sich die Gemeinde dafür nicht. Zwischen 1000 und 1500 Euro sind lediglich veranschlagt. Möglich gemacht haben dies das Fachwissen und die technischen Kenntnisse von Werkhof-Chef Raimar Weisheit. Unterstützt wurde er dabei von der Auszubildenden Nadine Kaiser.

Von 16.30 bis 18 Uhr jeden ersten Mittwoch im Monat: Dieses Zeitfenster steht ab sofort für die Bürger parat, wenn es darum geht, kleinere Angelegenheiten an den Bürgermeister heranzutragen. Nicht wie bisher per Telefon oder persönlicher Vorsprache, sondern via Homepage der Gemeinde sind Termine beim Rathauschef möglich. Einfach auf den blauen Button „Sprechstunde Bürgermeister“ klicken. Danach kann man die in einer Liste aufgeführten möglichen Termine über jeweils 20 Minuten (maximal drei Monate im Voraus) auswählen. Grün bedeutet dabei, dass der Termin möglich ist, Dunkelgrün bedeutet, dass er schon belegt ist. Hernach gibt es dann eine Bestätigung der Verwaltung für den Termin. Wegen der möglicherweise nötigen Vorbereitung muss stets auch das gewünschte Thema angegeben werden.

„Schadensmelder“ ist ein weiterer blauer Button auf der Startseite der Homepage, der jetzt ebenfalls aktiviert wurde. Hier können die Bürger kurz und knapp melden, was ihnen an Schäden, Verschmutzungen oder Missständen aufgefallen ist. „Wir vom Werkhof kanalisieren diese Meldungen, kümmern uns so schnell wie möglich darum oder leiten es an die zuständigen Fachbereiche weiter“, betonte Raimar Weisheit. Auszufüllen sind vom Meldenden einige Pflichtfelder zum jeweiligen Schaden sowie auch Namen und E-Mail-Adresse – wegen eventueller Nachfragen. Der Schadenmelder selbst erhält eine persönliche Nachricht über den erfolgten und erfolgreichen Abschluss.