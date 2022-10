Rheinfelden Einst als „naiv“ belächelt

Die Süßkartoffel ist wie erwähnt ein Neuzugang. Auch Kuhn schwärmt von ihrem guten Wachstum: „Man mus sie wirklich nur pflanzen, gießen und ernten.“ Nur die Lagerung sei anspruchsvoller, weil die Süßkartoffeln schnell kaputtgingen. Verkauft werden die Produkte auch im Hofladen, der am Freitagvormittag geöffnet ist.

Kooperation mit weiteren Bio-Höfen

Die Gärtnerei im St. Josefshaus arbeitet mit größeren Biohöfen aus der Region zusammen, um das Sortiment aufzufüllen. Für Karotten und Kartoffeln, erklärt Kuhn, sei die Gärtnerei beispielsweise zu klein. Seit der Umstellung des Küchenbetriebs des St. Josefshauses vor eineinhalb Jahrzehnten trägt die Gärtnerei nur noch einen kleinen Teil zur Versorgung von Bewohnern und Mitarbeitern bei: „Das sind 1000 Mittagessen pro Tag“, stellt Kuhn die Relationen klar: „Würden wir wie früher noch für das St. Josefshaus produzieren, müssten wir weniger Produkte und davon viel mehr anbauen.“ Für die Hof- und Abokunden sei hingegen Vielfalt gefragt.

Arbeitsplatz für Behinderte

Wichtig ist die Gärtnerei vor allem als Arbeitsplatz: „In der Gärtnerei kann man für sich alleine arbeiten, im Feld an der frischen Luft, oder auch im Team, wenn man das will.“ So könne die Gärtnerei auch einem jungen Mann eine Einstiegsqualifizierung anbieten, der zum Beispiel autofahren könne, aber dennoch auf dem ersten Arbeitsmarkt überfordert sei. Zurzeit sind 15 Menschen mit Behinderung in der Gärtnerei beschäftigt. Unterstützt wird das Team von einigen Ehrenamtlichen.

Die Gäste wurden am Sonntag mit Suppe und Kuchen bewirtet; am Nachmittag gab es Kutschfahrten. Aus Basel war die Band „Too Nice to Fail“ von der Schule für ungehinderte Musik gekommen, in der, wie der Name impliziert, Menschen mit Behinderung spielen.