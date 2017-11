Grenzach-Wyhlen Einstimmung auf die Fasnacht

Grenzach-Wyhlen (mv). Wenn die Wyhlener Mühliraideufel-Clique zu ihrer alljährlich stattfindenden Pyjama-Party ins Grenzacher Haus der Begegnung einlädt, dann ist so richtig was los, und die Korken knallen bis spät in die Nacht.

So geschehen auch am Samstagabend, als die Mühliraideufel unter dem Motto „Kei Zit zum schloofe“ ins Haus der Begegnung eingeladen hatten und nicht nur die Fasnächtler aus beiden Ortsteilen in Scharen anlockten, sondern auch die älteren und jüngeren Semester, die sich die Sause im Hallenrund auf keinen Fall entgehen lassen wollten.

Ihren Ursprung hat die Mühliraideufel-Pyjama-Party in den vor vielen Jahren stattfindenden Pyjama-Parties des SV Wyhlen, die jeweils an den Fasnachtssonntagen in der Hochrheinhalle in Wyhlen für Furore sorgten. Als diese zum Leidwesen vieler Narren ad acta gelegt wurden, entschlossen sich damals die Wyhlener Mühliraideufel, an diesen Fasnachtsknaller anzuknüpfen und die Pyjama-Party in anderer Form und im närrischen „Feindesland“, nämlich in Grenzach, stattfinden zu lassen. Seither verleiht die Pyjama-Party der Mühliraideufel jedem eingefleischten Grenzach-Wyhlener Narren den ultimativen Kick und viele ließen sich so auch am Samstag auf die nahende „fünfte Jahreszeit“ entsprechend einstimmen.

Dass dies auch am Samstagabend gelang, dafür sorgten nicht nur DJ Steve XLS, der mit seinen heißen Rhythmen aus der Konserve das Blut der Party-Gäste zum Kochen brachte, sondern auch die Gastguggemusiken der Horburgschlurbis aus Basel, die Schädelfätzer aus Brysach sowie die Ruinennarren aus dem schweizerischen Dornach. Sie heizten der feiernden Party-Gemeinde kräftig ein und verliehen der Pyjama-Party eine Atmosphäre der Extraklasse, während sich die Schar der Nachthemden an den zahlreichen Bars tummelten, um sich in Stimmung zu bringen.