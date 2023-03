Grenzach-Wyhlen Eintritt für Hallenbad und Freibad wird teurer

Teurer Einzeleintritt

Zwar ist der Entscheid noch nicht endgültig. Den Rückmeldungen aus den Fraktionen im Ausschuss zufolge dürfte die Zustimmung des Gemeinderats zum neuen Gebührenmodell jedoch reine Formsache sein. Bei den Bädereintrittspreisen würde Grenzach-Wyhlen dann im regionalen Vergleich in die Spitzengruppe vorrücken. Zumindest bei den Einzeltickets.

Günstige Saisonkarten

Ganz anders sieht es dagegen bei den Saisonkarten für Einzelpersonen oder Familien aus. Hier setzt die Gemeinde auch in Zukunft auf vergleichsweise moderate Beträge. Geht es nach den Mitgliedern des Hauptausschusses, soll eine Familiensaisonkarte für das Hallenbad künftig 145 Euro (bisher 120) und eine für das Freibad 120 Euro (bisher 110) kosten. Für die kombinierte Jahreskarte für Frei- und Hallenbad sollen Familien künftig 205 statt bisher 170 Euro hinblättern müssen. In allen Fällen entspricht dies –nach einem im Hauptausschuss positiv angenommenen Änderungsantrag der Grünen – dem jeweiligen Saisonkartenpreis für einen Erwachsenen plus ein Kind. Für kinderreiche Familien und Alleinerziehende bleibt der regelmäßige Badbesuch somit auch in Zukunft sehr günstig. Und dies ist politisch auch so gewollt.