Grenzach-Wyhlen „Emi“-Verkauf wäre Minusgeschäft

Benz steht, wie er bekräftigt, voll und ganz hinter dem Mehrheitsvotum des Gemeinderats, das Haus nicht zu veräußern. Dies vor allem auch aufgrund neuer Erkenntnisse. Ein wichtiger Punkt sei der Kredit, den die Doppelgemeinde 2009 zur Sanierung und Erweiterung des Emilienpark aufgenommen hat. Die Laufzeit endet erst im Jahr 2039. Vereinbart worden sei damals ein für heutige Verhältnisse viel zu hoher Zinssatz mit 30-jähriger Bindung, sagt der Bürgermeister. Inklusive Zins und Tilgung muss die Gemeinde für den „Emi“ bis 2039 noch 5,9 Millionen Euro aufbringen. Dem stehe das Angebot der AWO von 4,4 Millionen Euro gegenüber.

Die Gemeinde dürfe rein rechtlich betrachtet ein solches Drauflegegeschäft gar nicht tätigen, bekundet Benz: „Und aus dem Kreditvertrag kommen wir vor Ende der Laufzeit leider nicht raus. Das haben wir prüfen lassen. Wir müssten als Gemeinde mindestens das erlösen, was noch an Zins und Tilgung fällig wird.“

Der AWO-Bezirksverband Baden hat den Emilienpark laut Vertrag bis Ende Januar 2036 von der Gemeinde gepachtet. Der vor seiner Amtszeit mit der AWO abgeschlossene Mietvertrag ist Benz zufolge „diskussionswürdig“. Zum Beispiel lasse das Papier bis zum Ende der Laufzeit keinerlei Pachterhöhung zu, sagt der Rathauschef. Die Miete liege bei knapp 400 000 Euro jährlich.

„Keine Entscheidung gegen die AWO“

„Unsere Entscheidung, den Emilienpark nicht zu veräußern, war aber keine Entscheidung gegen die AWO, sondern bewusst dafür, die Einrichtung dauerhaft im Eigentum der Gemeinde zu belassen“, sagt Benz. Der Kommune sei sehr daran gelegen, die AWO weiterhin als bewährten und zuverlässigen Partner für den „Emi“ zu behalten.

Instandhaltungs- und Sanierungskonzept

Wie geht es weiter? Bekanntlich weist das Seniorenzentrum einen gewissen Sanierungsstau auf (unter anderem Bäder, Nordfassade und Dach). Benz zufolge sind 20 000 Euro im aktuellen Haushalt eingestellt, um Architekten und Fachplaner zu honorieren. Bald sollen ein Instandhaltungs- und Sanierungskonzept erarbeitet und „sinnvolle Bauabschnittpakete“ gebildet werden. Und zwar so, dass die Sanierung im laufenden Betrieb vorgenommen werden kann. In der mittelfristigen Finanzplanung seien bereits 1,5 Millionen Euro eingestellt, hält Benz fest. Er hofft, dass der Gemeinderat noch in diesem Jahr die ersten Vergaben tätigen kann, um mit der Sanierung des „Emi“ zügig beginnen zu können.

Die Gemeinde lade die AWO dazu ein, sich an diesem Prozess aktiv zu beteiligen, streckt Benz demonstrativ die Hand in Richtung des Bezirksverbandssitzes in Karlsruhe aus. Wichtig sei dabei, den „Emi“ nicht schlechtzureden oder die Gesamtsituation schlechter darzustellen, als sie überhaupt sei. „Es gibt erforderliche Maßnahmen, und diese werden auch angegangen und umgesetzt. Abstimmungen werden wir direkt mit den AWO-Ansprechpartnern vor Ort und dem Bezirksverband führen – und nicht über die Öffentlichkeit“, stellt der Rathauschef klar.