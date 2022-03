Grenzach-Wyhlen Ende März ist die Altlast draußen

Grenzach-Wyhlen. Die damit erreichte Gesamtaushubmenge entspricht rund 94 Prozent (342 560 Tonnen) des planerischen Gesamtaushubs von rund 365 000 Tonnen. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum für den Aushub in Baufeld Mitte 2615 Spezialtransportcontainer in der schallgedämmten und luftdichten Einhausung befüllt, von außen gereinigt und ausgeschleust. Für den Abtransport fanden 56 Schiffstransporte zum nahen Auhafen statt.

Dort werden die Spezialcontainer auf die Bahn verladen. 58 Züge haben seit vergangenem Mai die Spezialcontainer zu den thermischen Entsorgungsanlagen in Deutschland und in den Niederlanden transportiert. Aufgrund der Schadstoffcharakteristik im belasteten Erdreich mussten bisher 207 Container direkt per Lastwagen zu einer Hochtemperatur-Verbrennungsanlage transportiert werden, schreibt Roche in einer Pressemitteilung. Der Bau einer temporären Weiß-Rampe aus bergfrischem Erdmaterial im nördlichen Bereich des Baufelds Mitte (Richtung Heerweg) konnte Anfang Februar abgeschlossen werden. Das Material dazu stammt aus dem Steinbruch der Hartsteinwerke Sooneck in Trechtingshausen (Rheinland-Pfalz) und wurde im Januar per Schiff angeliefert. Über diese Rampe wird die Zu- und Ausfahrt der Baufahrzeuge sichergestellt. Um eine Wiederverschmutzung zu verhindern, werden die bereinigten Flächen mit Folie und Vlies abgedeckt.