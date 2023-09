Grenzach-Wyhlen „Erlogen war die Liebe zum Volk“

Der Großherzog, er hatte Preußen zur Unterstützung gerufen und begab sich in Koblenz in deren Schutz, kehrte im August 1849 nach Karlsruhe zurück und hielt eine von tiefer Bitternis gehaltene Rede an das badische Volk. So beklagte er, dass gewährte Rechte und Freiheiten aus seiner Sicht missbraucht wurden und er deshalb gezwungen gewesen sei, Freiheitsrechte einzuschränken.

Schonte Pfarrer Rinck seine Schäfchen?

Pfarrer Rinck setzte sich in seiner Grenzacher Predigt ausführlich mit Leopolds Rede auseinander. Auch er sprach von Treuebruch, Meineid und natürlich auch vom Hass gegenüber den Kirchen. Er beklagte: „Erlogen war die Liebe zum Volk, dessen Söhne sie herzlos zur Schlachtbank lieferten: Tausende sind gefallen, Tausende verstümmelte Krüppel geworden; kaltblütig haben sich die Urheber allen Unglücks aus dem Staub gemacht.“

Lediglich an zwei Stellen spricht er von „aufrührerischen Reden in unserer Gemeinde“, vielleicht wollte er als Seelsorger Brücken in die Zukunft bauen und schonte deshalb seine Schäfchen. Eine interessante historische Quelle für diese Zeit sind übrigens die Protokolle der obrigkeitlichen Ortsbereisungen. So lesen wir für das Jahr 1853: „Der sittliche und kirchliche Sinn war begraben und infolge der politischen Ereignisse war unter der Bürgerschaft auch eine schändliche Parteiung eingetreten. Diese unerfreulichen Zustände haben sich in den letzten zwei Jahren sichtlich gebessert. Der Pfarrer rühmt den zahlreichen Besuch seiner Kirche und das Streben nach sittlicher Besserung.“

Pfarrer Friedrich Rinck konnte also zufrieden sein. Lange hat er dies allerdings nicht erleben dürfen, 1854 verstarb er auf einer Dienstreise zum Kirchentag nach Frankfurt.