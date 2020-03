Grenzach-Wyhlen Erster Corona-Fall in der Gemeinde - zwei Schulklassen freigestellt

Die Gemeinde setzt die Empfehlung des Gesundheitsamts mit dem Ziel um, eine weitere Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus zu verhindern bzw. zumindest zu verlangsamen und damit Risikogruppen zu schützen. Eine komplette Schließung des Schulzentrums ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich.

Eltern wurden noch am Abend unterrichtet

Wie Benz berichtet, war die Nacht zum Donnerstag „sehr kurz“. Bis in den späten Mittwochabend hinein hätten die betreffenden Stellen konferiert. Noch am Abend seien, nach Rücksprache mit beiden Schulleitungen, Elterninformationen herausgegeben worden. Um 7 Uhr morgens standen die Schulleitungen und der Krisenstab der Gemeindeverwaltung dann am Schulzentrum bereit, um Schüler der beiden freigestellten Klassen abzufangen, die am Vorabend nicht mehr erreicht worden waren. „Fünf, sechs Schüler kamen tatsächlich und wurden dann gleich wieder heimgeschickt“, sagt Benz.

Wichtig ist ihm, den Betrieb an Schulen und Kindergärten so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. "Die Welle der Corona-Infektionen hat damit nun auch unsere Gemeinde erreicht, was angesichts des exponentiellen Anstiegs der Fallzahlen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eine Frage der Zeit war“, ergänzt Benz.

Die Krippen, Kindergärten, Schulen und gemeindeeigenen Einrichtungen bleiben weiter ohne Einschränkung geöffnet. Die in Grenzach-Wyhlen anstehenden öffentlichen Veranstaltungen werden einer stetigen Risikoanalyse unterzogen, da die Lageentwicklung sehr dynamisch ist.

Neubürgerempfang mit Sportlerehrung abgesagt

„Im Lichte der aktuellen Entwicklung haben wir uns dafür entschieden, den für den 20. März geplanten Neubürgerempfang mit Sportlerehrung abzusagen“, ergänzt der Bürgermeister. Die Veranstaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, derzeit läuft die Suche nach einem Ersatztermin.

„Die Corona-Pandemie macht vielen Menschen Angst. Wir müssen mit der Situation besonnen umgehen, verantwortungsvoll Handeln, dabei aber Panik und Hysterie vermeiden“, betont Benz. Die Gemeinde steht in engem Austausch mit den Fachbehörden und wird über Veränderungen der aktuellen Lage regelmäßig informieren.

