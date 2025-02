Grenzach-Wyhlen: Erste Stolpersteine sind verlegt

Lesen und sich verneigen

Die Begegnungen bei den Verlegungen prägen Demnig, wie er bekennt. Bewegt schilderte er eingangs, wie sich bei einer Verlegung Nachfahren aus Kolumbien und Schottland als Verwandte kennenlernten oder wie zwei durch die Kinderverschiffung getrennte Geschwister erst durch die Stolpersteinverlegung wieder zueinander gefunden hätten. „Es sind keine Grabsteine, aber für manche Überlebenden oder Hinterbliebenen ein Schlussstein.“

Noch heute stellt Demnig jeden Stein in Handarbeit her. An besonderen Orten wie am Hertener Josefshaus gibt es auch Stolperschwellen, die an die Vernichtungsmaßnahmen erinnern. „Der Vorteil an der Verlegung im Boden: Wer das lesen möchte, verneigt sich vor den Opfern“, stellte Demnig einen der künstlerischen Aspekte der Stolperstein-Aktion heraus.