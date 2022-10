Grenzach-Wyhlen Erweiterung & Sanierung Schulzentrum Grenzach-Wyhlen

Das Besondere an der Baumaßnahme: Sie lief größtenteils während des regulären Schulbetriebs. Einzig das häufige Lüften durch die Corona-Verordnung sorgte dafür, dass mehr Lärm in die Klassenzimmer kam.

Die besonders lärmintensiven Maßnahmen wurden, so es möglich war, in die Ferienzeit oder auf die Wochenenden verschoben. Während der Prüfungszeit legten die Firmen sogar extra eine Pause ein. „Wir hatten hier eine sehr gute Kommunikation untereinander“, lobt Realschulschulleiter Christoph Bigler die Bauleitung und die Handwerker. Bei regelmäßigen Treffen wurden die Schulleitungen informiert, Abläufe geplant und optimiert. Ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit: Es kam zu keinerlei Unfällen. Gelegentlich mussten zwar kurzfristig Zimmerbelegungen umgeplant werden, aber alle Mühen sind nun schon fast vergessen.

Schwamm und Kreide ade

In mehrere Etappen erhielten nun alle Klassenzimmer digitale Schultafeln, die den Unterricht in neue Welten bringen. So können Tafelanschriebe neuerdings gespeichert und verschickt werden – mittels QR-Code, den man bequem per Mobiltelefon abscannen kann oder in die Lernplattform „Moodle“ stellt. Der Tafeldienst muss nur noch den Lösch-Knopf drücken, anstatt mit Wasser und Schwamm minutenlang für Ordnung zu sorgen. Und natürlich kann in der folgenden Stunde direkt mit dem Aufschrieb weitergearbeitet werden.

Flexiblere Fachräume

Bereits zuvor hatten sich die beiden Schulen verschiedene Fachräume geteilt. Technisch wurden nun die Klassenzimmer für Biologie und Physik identisch angelegt, womit auch jederzeit eine kurzfristige Nutzung möglich ist, sollte ein weiterer Fachraum benötigt werden. Bigler und Schührer freuen sich, dass hier weiterhin Synergieeffekte genutzt werden.

Mehr Sicherheit

Im Zusammenhang mit dem Umbau wurden außerdem Fluchtwege neu konzipiert und weitere Sicherheitsaspekte verbessert. Wo früher der Bunsenbrenner mittels Gummischlauch angeschlossen wurde, sind nun Bajonettverschlüsse für noch mehr Sicherheit vorhanden. Werden die Anschlüsse nicht benötigt, gehen sie auf Knopfdruck hinauf an die Decke.