Grenzach-Wyhlen Es brennt an allen Ecken und Enden

Mittlerweile hat das Landratsamt die Vergabekriterien aber weiterentwickelt. Der Bedarf an Schulsozialarbeit soll zukünftig anhand von drei Säulen festgestellt werden: Grundbedarf plus zusätzlicher Bedarf plus belastungsbezogener Bedarf.

Der Grundbedarf orientiert sich an der Statistik des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS). Der zusätzliche Bedarf bemisst sich an schulbezogenen Belastungen wie Anzahl der Inklusions- oder Vorbereitungsklassen, dem statistischen Migrationsanteil und der Frage, ob es sich um einen Ganztagesbetrieb handelt. Die letzte Säule orientiert sich an „Belastungsfaktoren“, also etwa daran, wie viele Kinder Sozialleistungen beziehen, wie viele bei alleinerziehenden Eltern leben oder wie viele ausländische Kinder die jeweilige Schule besuchen. Anhand einer Kombination dieser Faktoren soll künftig der Bedarf für Schulsozialarbeit an einzelnen Schulen ermittelt werden.

Im Grenzach-Wyhlener Hauptausschuss wurde an diesem neuen Vergabemodell teils massive Kritik laut. Der tatsächliche Bedarf einer Schule werde durch derlei Rechenmodelle doch überhaupt nicht feststellbar sein, hieß es. Reine Statistik und schulische Realität beziehungsweise der Individualbedarf der Lehreinrichtungen stünden doch viel zu oft in krassem Gegensatz, war den Wortmeldungen quer durch die Fraktionen zu entnehmen. Bemängelt wurde auch, dass weder für Schüler und Lehrer noch den Schulträger Kontinuität herrsche, wenn der Landkreis die Vergabekriterien im Bereich Schulsozialarbeit tatsächlich Jahr für Jahr neu berechnen ließe.

Corona-Pandemie als Brandbeschleuniger

Den entscheidenden Anstoß zur Beschlussfassung im Hauptausschuss gab schließlich Tilo Levante (FDP). Er beantragte erfolgreich, für eine Aufstockung der Schulsozialarbeit Mittel in den kommunalen Haushalt 2023 einzustellen. Denn darüber, dass es mit 2,5 Sozialarbeiterstellen an vier Schulen nicht getan sein könne, herrschte prinzipiell Konsens .

Bürgermeister Tobias Benz sprach in diesem Kontext von „Mangelverwaltung“. Gerade die Pandemie habe beim Bedarf als „Brandbeschleuniger“ gewirkt. Es gehe nämlich keinesfalls nur um das Schließen von Lernlücken, welche in Zeiten von „Homeschooling“ unweigerlich entstanden sind.

Wie groß (geworden) der tatsächliche Bedarf an Schulsozialarbeit ist, wurde im Hauptausschuss aus Berichten aus erster Hand deutlich. Wolfgang Hüttermann hatte auch seine Kollegin Milena Widmer, Schulsozialarbeiterin der Lindenschule, mitgebracht. Beide arbeiten bei der Dieter-Kaltenbach-Stiftung, mit der die Doppelgemeinde im Bereich Schulsozialarbeit kooperiert (siehe gesonderten Bericht unten).