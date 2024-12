In ihrer Rede zum Jahresende sprach Gertrud Wittek von den Freien Wählern diesen Punkt sehr deutlich an. Seit dem „Knatsch“ um die Ausschuss- und Bürgermeisterstellvertreterwahlen „erleben wir in den Sitzungen und Ausschüssen immer wieder Dissonanzen und atmosphärische Störungen. Dies ist belastend für alle. Wir wünschen uns daher für die nächsten Jahre, dass wir zu einem sachorientierten, konstruktiven, ohne gegenseitige Vorwürfe, respektvollen Miteinander zurückkehren“, sagte Wittek.