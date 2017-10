Grenzach-Wyhlen Fahrer schläft betrunken am Steuer ein

Grenzach-Wyhlen. Ein betrunkener 58-Jähriger Autofahrer ist am Freitag gegen 18.24 Uhr hinter dem Steuer an der Ampelanlage an der Kreuzung von Lörracher Straße und Kantstraße in Wyhlen eingeschlafen.

Als der betrunkene Autofahrer trotz zwei Grünphasen an der Ampelanlage nicht weiterfuhr, stieg ein hinter ihm wartender Zeuge aus dem Auto aus und schaute nach dem Mann. Der 58-Jährige saß in seinem Fahrzeug und schlief hinter dem Steuer. Daraufhin sprach der Zeuge den betrunkenen Mann an. Der Mann setzte sich auf den Beifahrersitz und der Zeuge parkte seinen Wagen an der Kantstraße.

Die Polizeibeamten stellten vor Ort bei dem ursprünglichen Fahrer Atemalkohol fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,6 Promille. Aufgrund dessen, daß der Mann Diabetiker war und einen sehr hohen Blutdruck hatte, wurde er vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Anschließend wurde er zur weiteren Beahndlung ins Krankenhaus nach Rheinfelden gebracht.

Die Folge waren eine Blutentnahme im Kreiskrankenhaus Rheinfelden und die Sicherstellung seines Führerscheines. Eine Anzeige wird folgen.