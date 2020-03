Das ÖPNV-Angebot zwischen Grenzach-Wyhlen und Basel wird wegen der Coronakrise reduziert. Die Änderungen gelten ab Montag, 23. März. Ab dann fährt die Linie 38 an allen Wochentagen zwischen 6 und 20 Uhr nur noch im 20-Minuten-Takt. Diese Regelung gilt von Montag bis Sonntag. Die Nachtfahrten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sind ab sofort bis auf weiteres gestrichen. Die Buslinie 7311 verkehrt nur noch nach dem in Schulferien gültigen Fahrplan. Die Gemeinde verweist in diesem Zusammenhang auf die an den Bushaltestellen hängenden Fahrpläne. Dies haben die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) in Koordination mit dem Amt für Mobilität der Stadt Basel sowie die Südbadenbus (SBG) in Absprache mit der Gemeinde Grenzach-Wyhlen entschieden, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Vorgehensweise auf Schweizer Seite basiere auf den vom Bundesrat kommunizierten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Auf deutscher Seite gehe die Reduzierung auf Empfehlung von Verkehrsministerium Baden-Württemberg, Landkreistag, Städtetag, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und der Baden-Württembergischen Omnibus-Unternehmen zurück. Auch werde bei BVB und SBG mit Personalausfällen zu rechnen sein. Foto: Tim Nagengast