Grenzach-Wyhlen Fasnacht war seine Leidenschaft

Sein Name ist fast untrennbar mit der Grenzacher Fasnacht und den Zunftabenden verbunden: Für „Sir Henry“, wie er von seinen Zunftspielerkollegen liebevoll genannt wurde, hat sich der Vorhang endgültig geschlossen.

Geboren wurde Heinz Leppert, der von sich sagte „ich bin ein waschechter Grenzacher“ zwar am 3. April 1928 in Basel, aufgewachsen ist er aber in Grenzach, wo er auch die Schule besuchte. Leppert absolvierte eine Ausbildung zum Laboranten. Im Arbeitspsychologischen Institut in Zürich bildete er sich weiter und kehrte als Lehrlings-Ausbilder nach Grenzach zurück. 1948 heiratete er Ruth Best. Im Kirchenchor, in dem damals beide sangen, lernten sie sich kennen. Nicht nur in der Narrenzunft Grenzach hat sich Leppert einen bleibenden Namen gemacht, seine VHS Kochkurse waren legendär. Denn: Kochen war seine Leidenschaft. Die Kurse waren stets ausgebucht. Seine zweite große Leidenschaft war die Fasnacht. Schon als Bub hatte er mit Erhardt Richter zusammen Theater gespielt.