Grenzach-Wyhlen: Fasnachtsplaketten vorgestellt

Die Dörfligeister-Clique ziert die neue Fasnachtsplakette in Wyhlen.

„S’isch nid frech und au nid dreischt, das was mir mache, schüürt kai böse Geischd!“ Mit diesem Spruch auf den Lippen trat im Jahr 2004 in Wyhlen eine neue Fasnachtsclique in Aktion: die „Dörfligeister“, ein mit Pauken und Trommeln ausgestattetes Geistersextett, dessen Ziel es war, „Brauchtum und Tradition im Ortsteil Wyhlen zu wahren und mit neuem Leben zu erfüllen“. So lautete damals die Nachricht in den Tageszeitungen, als sich die Dörfligeister erstmals formiert hatten.