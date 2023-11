Grenzach-Wyhlen: FDP-Fraktion tritt komplett wieder an

Levante, Blubacher und Düster sprachen beim Liberalen Hock zu der Frage „Was macht ihr eigentlich, und was sind eure Aufgaben?“ und präsentierten der Versammlung dazu in Wort und Bild Einblicke in ihre Arbeit.

Keine unhaltbaren Versprechen machen

Unter der Prämisse „Liebgewonnenes und Schönes erhalten“, gleichzeitig aber auch etwas für die Entwicklung der Gemeinde zu tun, verwiesen sie auf ihren Einfluss bei der Ausstattung von Kindergärten und Schulen, auf die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung auch im Hinblick auf das geplante Ärztehaus, auf die Gestaltung der Ortsmitten in Grenzach und Wyhlen sowie der Kreisverkehre und des Großprojekts Kapellenbach-Ost.

Außerdem sprachen sie über die Schaffung eines Mehrzweckspielfelds für Jugend und Sport. Zudem schreibe man sich auf die Fahnen, mit Generierung von Fernwärme das Heizungsgesetz des Bundes erfolgreich in die Schranken verwiesen zu haben.

Im Hinblick auf die angespannte finanzielle Situation der Kommune betrachtet die FDP die Haushaltssperre als einen Einstieg für eine Überarbeitung der geplanten Ausgaben, verbunden mit der Forderung, den Fokus auf betriebswirtschaftliches Denken zu legen. Tatsache sei, dass es momentan keinen finanziellen Spielraum gebe, weshalb man auch nicht mit unseriösen, weil nicht haltbaren Versprechen in den kommenden Wahlkampf ziehen wolle.

Bürgermeister Tobias Benz gab in seinem Schlusswort einen umfangreichen Einblick in die herausfordernden Aufgaben, mit welchen er und die Gemeindeverwaltung sich derzeit konfrontiert sehen, was durch steigende Kosten aufgrund Erhöhung der Kreisumlage und Tarifabschlüssen im öffentlichen Dienst zukünftig nicht einfacher werde.

Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität

„Es gibt strukturelle Probleme und eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität“, sagte Benz. Aber er wolle die Anwesenden damit nicht davor abschrecken, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren. „Die Arbeit im Gemeinderat ist sehr facettenreich, und in dem Gremium steht ein Generationswechsel an.“ Mit diesem Satz forderte Benz die anwesenden FDP-Mitglieder dazu auf, für einen Sitz im Gemeinderat zu kandidieren.