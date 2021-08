Grenzach-Wyhlen Feiern, was das Zeug hält

Hansy Vogt moderiert

Als dann mit Julian David und dem unangekündigten Überraschungsgast Nico Alesi zwei Sänger auftraten und ihre „Liebe zur Musik“ bekundeten, wurde jedem bewusst, auf was man in Sachen Musik und Kultur in den zurückliegenden Monaten verzichten musste.

In entsprechender Weise äußerten sich nicht nur die Schlagerinterpreten selbst, sondern auch in ihren Texten wurde die Sehnsucht nach Freiheit, nach Kultur, nach Musik in vielerlei Facetten deutlich.

200 begeisterte Gäste

Musikalische Dankesworte richtete auch Moderator Hansi Vogt an die Veranstalter mit dem Lied „Heute will ich Dir danke sagen…unser Herz schlägt für das Wir.“ Oder mit Titeln wie „Nach dem Regen kommt die Sonne“. Während Sängerin Laura Wilde von „Zurück in die Zukunft“ sang und die Gäste der Schlagerparade zu Bravo- und Zugabe-Rufen animierte.

So auch Christian Lais, der auf eine feste Fangemeinde unter den Gästen setzen konnte sowie das bekannte Gesangsduo Anita & Alexandra Hofmann.

Als leuchtender Stern am deutschen Schlagerhimmel begeisterte indes Bata Illic. Der 81-jährige Barde gilt noch immer als Publikumsmagnet. Er bewies auch beim Schlagerfestival in Grenzach, dass Musik und das gemeinsame Singen ganz offenbar jung halten. Mit Evergreens wie „Dich erkenn ich mit verbundnen Augen“ oder „Michaela“ wie auch „Der Knopf an deiner Bluse“ ließ er die Herzen der Schlagerfans dahinschmelzen.

Erfreut über die gelungene Schlagerparade zeigte sich Bürgermeister Tobias Benz. Er sagte, dass er selbst und auch die Verwaltung die Veranstaltung gerne unterstützt hätten. Gerade in den schwierigen Corona-Zeiten sei es wichtig, kulturelle Anlässe in Szene setzen zu können.