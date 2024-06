Festgelände füllt sich rasch

Schon zu Beginn des Festes am Samstag um 15 Uhr füllte sich das Gelände und keine Stunde später waren nicht nur praktisch alle Sitzplätze in den Zelten belegt, sondern die Festgäste tummelten sich auch zahlreich an den Theken des Bier- sowie des Sekt- und Weinbrunnens und um die diversen Stehtische dazwischen. Weder das wenig sommerliche Wetter noch das gleichzeitig in Rheinfelden stattfindende Cityfest und auch nicht das am Samstagabend anstehende Champions-League-Finale konnte die vielen Gäste von einem Besuch des Spargel- und Erdbeerfests abhalten. „Mit solch einem Ansturm hatten wir nicht gerechnet“ sagte denn auch ein beeindruckter Chef-Organisator Thomas Lütjens von den „Dunnerloch-Zotteli“.

An Fußballfans gedacht

Für die Kinder war ein großer Bereich hinter dem Sekt- und Weinbrunnen reserviert mit Karussell, Klettergerüst und Kinderschminken, wo sich einige Helferinnen liebevoll um die Kleinen kümmerten. Auch an die Fußballfans wurde gedacht: unweit des Bierbrunnens konnte das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid auf einem eigens dafür aufgestellten Großbildschirm live verfolgt werden. Gekommen waren die meisten wegen der kulinarischen Leckerbissen. Die Speisekarte offerierte diverse Spargelteller sowie Spargelsalat und Spargelcremesuppe, aber es gab alternativ auch spargelfreie Gerichte.