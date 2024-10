Grenzach-Wyhlen: Feuer am Emilienpark

Gegen 23 Uhr hat es am „Emi“ am späten Donnerstagabend jedenfalls heftig gerumst. Es seien Detonationen zu hören gewesen, wie eine Anwohnerin berichtete. Sie sei davon aus dem Schlaf gerissen worden. Vor Ort bot sich am Freitag jedenfalls ein trauriges Bild. Wie zu sehen war. sind zahlreiche prall gefüllte gelbe Säcke, die unmittelbar an einem Stromkasten zur Abfuhr bereitgestellt waren, von Unbekannten angezündet worden. Zurück blieben ein schwarzer Haufen, ein beschädigtes Hinweisschild und ebenso beschädigte Stromkästen. Wie eine Anwohnerin berichtet, ging das Knall- und Feuerspektakel mit einer starken Rauchentwicklung einher.