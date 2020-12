Grenzach-Wyhlen Flackerndes Friedenssymbol

Grenzach-Wyhlen. Geschützt vor dem Erlöschen durch Wind und Regen, hinter dem Glas einer Laterne, brachte Daniele Castriotta das Friedenslicht zur weiteren Verteilung vor das evangelische Gemeindehaus Grenzach. „Üblicherweise wird es feierlich in einem Gottesdienst weitergereicht. Dieses Jahr verteilen wir es dezentral an vier Stellen in der Gemeinde“, erläutert Castriotta, der sich seit knapp zwei Jahren als Gruppenleiter bei den örtlichen St.-Georgs-Pfadfindern engagiert. Die Grenzach-Wyhlener hatten am Samstag vor St. Georg und am Dorfplatz in Wyhlen, vor dem evangelischen Gemeindehaus in Grenzach und beim Emilianum Gelegenheit zur Lichtübernahme.

Dabei hatte das flackernde Friedenssymbol bereits einen langen Weg hinter sich, bevor es in Grenzach-Wyhlen ankam. Mit dem Flugzeug gelangt es stets von Bethlehem nach Wien und von dort durch eine Pfadfinderdelegation nach Karlsruhe. Dank der Deutschen Pfadfinderverbände wird es auch an vielen Orten in Deutschland weiterverteilt. Stationen vor Grenzach-Wyhlen waren Wehr und Brombach.