Grenzach-Wyhlen: Flächen für Photovoltaik gesucht

Alle Kommunen in der Region Hochrhein-Bodensee haben in den vergangen Monaten mehr oder weniger über die Vorschläge des Regionalplans bezüglich der Ausweisung von Vorrangflächen für Freiflächen-Photovoltaik (FFPV) und Windenergie diskutiert. Wie Bürgermeister Tobias Benz dieser Tage im Gemeinderat ausführte, habe der zuständige Regionalverband bisher rund 6000 Rückmeldungen von Kommunen und Bürgern erhalten. Für Windenergie gibt es in Grenzach-Wyhlen keine sinnvolle Ausbeute, wie Bauamtsvertreterin Christin Biermann vorstellte. Stattdessen sei man an vielen Stellen wegen der Südlage für Photovoltaik prädestiniert.