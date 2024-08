Grenzach-Wyhlen: Flotter Dixie für Senioren

Mit Titeln wie „Beale Street Blues“, „All of me“, „Blues in the Air“ oder der bekannten Melodie „Sweet Georgia Brown“ sowie herrlichen Soli zogen die Musiker der „Turtle Ramblers“ indes die Besucher in den Bann, während einige mitgebrachten Sekt genossen.

Das Seniorensommerprogramm neigt sich derweil dem Ende zu, ein Programm, das auf exzellente Weise alle Interessen abdeckte. So auch im Rahmen von Führungen, Vorträgen, Kinoveranstaltungen, aber auch mit Wassergymnastik und Bewegungsangeboten.

Das Finale

Das Finale des Seniorensommerprogramms findet am Mittwoch, 4. September, um 18 Uhr im Bahnhöfle in Wyhlen statt. Auch dann wird der Grenzacher Gitarrist Claus Timmer – diesmal mit der „Pocket Band“ –mit von der Partie sein.