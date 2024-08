Grenzach-Wyhlen: Flotter Dixie für Senioren

„Blues in the Air“

Mit Titeln wie „Beale Street Blues“, „All of me“, „Blues in the Air“ oder der bekannten Melodie „Sweet Georgis Brown“ sowie herrlichen Soli zogen die Musiker der „Turtle Ramblers“ indes die Besucher in den Bann, während einiger der Konzertbesucher selbst mitgebrachten Sekt genossen.