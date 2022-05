Grenzach-Wyhlen Flucht nach zwei Wochen im Keller

Im Haus der Begegnung haben sie einen Ort der Ablenkung gefunden. Am Flügel übt die Pianistin, die als Gesangslehrerin und in der musikalischen Früherziehung tätig war, zusammen mit ihrem Ex-Mann. Diachenko ist Saxofonist und war im staatlichen ukrainischen Orchester und in der Big Band des Staatszirkus tätig. Durch den Musikverein Grenzach erhielt er ein Instrument, das ihn ein wenig seine Heimat vergessen lässt. Auf seinem Mobiltelefon zeigt er, wie sein ehemaliges Wohnhaus zerstört ist, während nebenan die Gebäude Glück hatten und verschont wurden. Inzwischen sei der Ort vermint. Eine Rückkehr scheint vorerst aussichtslos.

Trotten-Konzert

Auf Anregung von Sozialamtsleiterin Marlen Geheeb beteiligen sich die beiden ukrainischen Musiker nun am Picknick-Konzert, das die Volkshochschule zusammen mit dem Verein für Heimatgeschichte an diesem Freitag ab 19 Uhr an der Trotte im Rosengarten (Schlossgasse) veranstalten wird.

Marks wird am E-Piano klassische Stücke spielen, unter anderem von Bach, Chopin und dem Ukrainer Myroslaw Skoryk. Diachenko präsentiert einen Teil seines Jazz-Repertoires. Dixiland-Freunde kommen bei ihm auf ihre Kosten. „Wir werden uns sehr viel Mühe geben“, sagt Diachenko und dankt für die bisherige Unterstützung.

Info

Der Eintritt für das Konzert ist frei. Die VHS bittet um eine Spende. Außerdem empfiehlt sie, eine Sitzunterlage (Picknickdecke) oder Sitzgelegenheit sowie eigene Verpflegung mitzubringen. Hauptakt ist „Mad Meadows“, eine Combo um Edward Fernbach (Freiburg), die eine Mischung aus Country und Jazz spielt.