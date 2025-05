Grenzach-Wyhlen: Foodtruck-Fest über Pfingsten

An 14 Trucks gibt es Speisen aus aller Herren Länder. Die „Dabbi“ und ihr Förderverein kümmern sich um einen ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt der Festbesucher. Seit seiner Premiere im Jahr 2017 hat sich das Fest in Windeseile im regionalen Festkalender etabliert und erfreut sich stets eines regen Zuspruchs von Daheimgebliebenen aus der ganzen Region. Wer am Pfingstwochenende also nicht weiß, wohin, der sollte sich das Foodtruck-Fest in Grenzach vormerken. Zumal es weit und breit an genanntem Wochenende kaum eine vergleichbare Veranstaltung gibt. Denn wer richtet ein Fest genau in den Schulferien und dann auch noch am Pfingstwochenende aus? Nur die „Gumbe-Dabbi“. Und das ganz bewusst, wie Cliquenchef Michael Nutzinger im Gespräch mit unserer Zeitung betont.