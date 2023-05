Grenzach-Wyhlen Foodtruck-Fest über Pfingsten

Zahlreiche Neuerungen

Die Gumbe-Dabbi selbst haben sich auch etwas Neues einfallen lassen. Sie holen ihren Fasnachtswagen aus dem Schopf und bauen ihn extra fürs Fest mithilfe einer Bambusverkleidung zur Weinbar um. Weitere Neuerungen sind ein Besucherportal zum Festgelände an der Schulstraße sowie Sponsorenecken. „Auch davon haben wir so viele wie noch nie“, freut sich Nutzinger und betont namens der Gumbe-Dabbi seinen Dank für die große Unterstützung.

Und noch etwas Neues gibt es: Die Gumbe-Dabbi betreiben nicht nur ihre Bambus-Weinbar, sondern errichten auch ein „Traditionszelt“. Darin werden Bilder und Exponate aus der Geschichte der 1966 gegründeten Grenzacher Fasnachtsclique zu sehen sein. „Wir präsentieren dort auch unseren neuen Förderverein und stellen dar, was zu unserem Cliquenleben eigentlich dazugehört. Denn es geht ja nicht nur um die Fasnacht“, sagt der Vorsitzende der Gumbe-Dabbi. Mit 30 erwachsenen Aktiven und 20 Kindern gehört die Clique übrigens zu den größeren am Hochrhein.

Bleibt noch die Frage, warum die Gruppe sich immer genau das Pfingstwochenende aussucht, um im Umfeld Bärenfelsschule mitten in Grenzach ein Fest zu veranstalten. „Ganz einfach: Es sind Ferien. Also herrscht kein Schulbetrieb, sodass die Gemeinde uns den Schulhof einfach und gerne zur Verfügung stellt. Außerdem stimmt es einfach nicht, dass alle verreist sind, wie die Besucherzahlen belegen. Selbst Helfer zu finden, ist zwar immer schwer. Aber es klappt immer gerade so – trotz Pfingsten“, sagt Michael Nutzinger.

Und: „Mit unserem Foodtruck-Fest sind wir in der Gegend quasi außer Konkurrenz. Denn wo, bitte, gibt es über Pfingsten schon ein Fest, wo die ganze Familie hingehen kann? Antwort: Nur bei uns in Grenzach.“

Ausblick

Im Jahr 2024 wird das fünfte Foodtruck-Fest gefeiert. Aufgrund dieses kleinen „Jubiläums“ wollen die Gumbe-Dabbi dann „etwas Besonderes“ machen. „Die Leute sollen sich überraschen lassen“, sagt der Cliquenchef. Doch verraten möchte er noch nichts.

Foodtruck-Fest:

Samstag und Sonntag, 27. und 28. Mai, jeweils von 11 bis 21 Uhr.

Anreise:

Die Bärenfelsschule befindet sich mitten in Grenzach in unmittelbarer Nähe zu Bahnhof, Zielmattenhalle und Haus der Begegnung. Im Umfeld gibt es zahlreiche kostenfreie Parkplätze mit und ohne Zeitbeschränkung. Der Bahnhof sowie die Bushaltestellen der Linien 38, 7311 und 7301 befinden sich in fußläufiger Entfernung