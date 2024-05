Eis kommt gut an. Foto: Rolf /Rombach

Die Frage: Süß oder salzig?

Immer wieder kurz andauernde Regenschauer sorgten für einen eher geringen Andrang am Samstagnachmittag. So mancher Verpflegungsstand wurde da dann günstiger im Vergleich zu den Preisen am Sonntag. Doch wer kam, hatte die Qual der Wahl. „Erst süß oder erst salzig?“, war eine der häufig zu hörenden Fragen. Die Auswahl war entsprechend schwierig, gab es die sonst mit süßem Teig, Zucker und Zimt zubereiteten Baumstriezel und Churros auch in eher ungewohnt deftigen Varianten mit Käse, Wurst oder Knoblauchdip. Ob Burger und Pizza oder Eis und Schokofrüchte, die Palette der 15 Essensstände war wie von den Dabbis versprochen sehr vielfältig. Die Getränke verkauften die Cliquen. Mit der Freiburger Rockband „Hypersphere“ gab es nach der nachmittäglichen Musik aus der Konserve an den Abenden frische Live-Beats hinter der röhrigen Stimme von Sängerin Barbara.