Grenzach-Wyhlen: Freibad erwartet eine gute Saisonbilanz

In Bezug auf die Badegäste verwies Pinto darauf, dass das Freibad auch in dieser Saison zunehmend von Familien mit Kindern genutzt wird. Von allen Seiten habe es Lob und Anerkennung im Hinblick auf die Sauberkeit und die Sicherheit im Grenzacher Freibad gegeben, was nicht in allen Freibädern der Fall sei.

Mit der Polizei habe man daher nur einmal in Kontakt treten müssen, als ein Fahrrad eines Badegastes gestohlen wurde. Ein bedauernswertes Phänomen, das mittlerweile vor allem E-Bikes und Pedelecs betreffe, sagte der Bäderbetriebsleiter im Gespräch mit der Presse.

Hundeschwimmen geplant

Geschlossen werden soll das Freibad je nach Wetter entweder am 20. September oder am 27. September. Am Tag nach der Schließung für die Badegäste wird dann das erste Hundeschwimmen im Nichtschwimmerbecken des Freibads stattfinden. Voraussetzung für die Teilnahme sind eine Hundehaftpflichtversicherung sowie ein entsprechender Impfschutz für die Vierbeiner. Der Badespaß für die Hunde findet erstmals auf Einladung der Gemeinde Grenzach-Wyhlen von 10 bis 13 Uhr statt und soll das Freibad auch für Hunde attraktiv machen. Der Eintrittspreis beträgt 50 Cent „pro Fuß und Pfote“, sagte Pinto.

Weitere Informationen gibt es unter www.grenzach-wyhlen.de