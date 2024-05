Schriftführer Ralph Gerspach rief die Entstehungsgeschichte im Jahr 1999 in Erinnerung, bei der der damalige CDU-Gemeinderat Otto Hartmann eine neue Liste im Grenzach-Wyhlener Rat mitbegründete. Auf Anhieb holten die Freien Wähler fünf Sitze und damit auch den Posten des zweiten Bürgermeisterstellvertreters, den Irmgard Hauser-Gerspach übernahm. Elf Personen vertraten in diesen 25 Jahren die Wählervereinigung im Gemeinderat. 128 Kandidaten stellte die Liste in fünf Wahlen. Jedes Mal dabei: Gemeinderat Karlheinz Quandt, der erstmals nicht mehr zur Wahl steht.

Rückblick auf Legislatur

Jutta van Dick gab mit Carola Lambelet einen Einblick in die Themen, die die Fraktion in der vergangenen Legislaturperiode bewegte und was die FW bewegten. Schnell umgesetzt wurde im wahrsten Sinne des Wortes der Postbriefkasten an zuvor ungeeigneter Stelle in der Basler Straße. Einstimmig beschloss der Gemeinderat auch den Vorschlag der Fraktion, allen ehrenamtlichen Lebensrettern kostenfrei Eintritt in die Bäder der Kommune zu gewähren, was zuvor nur die Feuerwehr betraf und dank des Einsatzes der FW auch auf die DLRG und das Rote Kreuz erweitert wurde. „Unsere Mühlen mahlen langsam, aber stetig“, verwies van Dick auf die Schaffung von Parkplätzen am Wyhlener Friedhof. Wie Alt-Rat Rolf Rode ausführte, gab es hierzu bereits 2010 einen Antrag, der nun endlich erfüllt werde. Entsprechend haben die Freien Wähler die Hoffnung, dass sich bei den Öffnungszeiten des Bürgerbüros nochmals etwas tut, nachdem der Gemeinderat keinen Handlungsbedarf gesehen hat, Termine ohne Reservierung wieder anzubieten (wir berichteten). Gleich mehrere Personen berichteten von ihren Problemen und wünschten sich mehr Bürgernähe. „Ich werde dranbleiben“, versprach die Vorsitzende.