Grenzach-Wyhlen Frischwassergebühren bleiben stabil

In diesem Jahr wurden unter anderem die Erweiterung des Rohrnetzes im Gisiweg abgeschlossen und das Zwischenpumpwerk in der Kantstraße planmäßig saniert.

Dass bei den Anlagen für die Trinkwasserversorgung und die Abwasserbehandlung im kommenden Jahr steigende Energiekosten anfallen werden, überraschte den Ausschuss nicht.

Kläranlage

Im Jahresbericht stellte die BASF als Betreiber der Kläranlage eine Vielzahl von erledigten, aber auch wieder anzugehenden planmäßigen Erhaltungsarbeiten vor. So wurden in diesem Jahr mehrere Becken turnusgemäß inspiziert und instandgesetzt. Verschleißschäden waren an verschiedenen Stellen aufgetreten, zum Beispiel in den Wandungen und auf den Umläufen großer Klärbecken. Erfreulicherweise gab es in diesem Jahr keine Einleitung schwerer Schadstoffe wie etwa großer Holzteile, die in früheren Jahren zu doch beträchtlichen Schäden geführt hatten.

Viel Aufwand verursachte die Reinigung des Ableitungskanals vom Regenüberlaufbecken. Dafür war an der Einmündung in den Rhein sogar der Einsatz von Industrietauchern erforderlich. Bei allen Arbeiten wurden auch Erneuerungen für den Arbeitsschutz der Beschäftigten in der Anlage umgesetzt.