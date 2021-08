Grenzach-Wyhlen Führung der SG strukturiert sich neu

Rückblick

Präsident Bernd Kemper ging in seinem Bericht auf das von Corona geprägte Vereinsjahr ein. Nach der Unterbrechung des Trainingsbetriebs und dem Abbruch der Saison 2019/2020 wurde mit Zuversicht die Saison 2020/21 in Angriff genommen. Unter schwierigen Bedingungen ging es in den Trainingsbetrieb. Doch auch diese Saison wurde abgebrochen. Jetzt hofft man, dass die neue Saison unter einem besseren Stern steht.

Sportstättenkonzept

Ausführlich ging Kemper auf das Sportstättenkonzept ein. Der Verkauf des Kickerstübles in Wyhlen wurde abgeschlossen und Raumeinheiten an der Sportanlage Rheinallee aufgestellt. Damit konnte der Umzug vom Lange-Tränke-Weg in den Grienboden komplett vollzogen werden.

Mit der Gemeinde wurde ein Erbbaurechtsvertrag für die Immobilie an der Rheinallee geschlossen. Inzwischen liege auch eine Förderzusage des Sportbundes und die Genehmigung für die Sanierung vor.

Dominik Weber erläuterte, dass man die Sanierung in zwei Schritten angehen wolle. In einem ersten Bauabschnitt sollen Umkleiden und Duschen saniert werden. Man wolle die Infrastruktur soweit ertüchtigen, dass die Nutzbarkeit gegeben sei. In einem zweiten Schritt werden man „die Sachen machen, damit es schön wird“.

Kritik gab es in Richtung Gemeinde. Kemper sprach von Differenzen und von notwendigem Abstimmungsbedarf bei der Nutzungs- und Pflegevereinbarung für die Sportanlage. Hier gebe es unterschiedliche Auffassungen.

Sportbetrieb

Die SG ist mit der ersten Mannschaft, die von Heiko Heissenberger betreut wird, in der Kreisliga B unterwegs, die Zweite unter Dominik Weber spielt in der Kreisliga C. Es sind zudem zehn Jugendmannschaften mit insgesamt 30 Trainern und Betreuern zum Spielbetrieb gemeldet. Dazu kommen die Alten Herren und Freizeitkicker, die „Montag-Papis“ und zwei F-Jugendmannschaften. Damit sei die Grenze der Platzkapazität erreicht, sagte Kemper.

Der Kunstrasenplatz soll mit dem Start in die neue Saison eingeweiht werden.

Finanzen

Dominik Weber berichtete von einer ordentlichen Kassenlage. Er dankte Renate Sammet-Grether, die ihn bei der Buchhaltung unterstützt habe.

Neuwahlen

Den neuen Vorstand bilden: 1. Vorsitzender: Bernd Kemper; 2. Vorsitzender: Dominik Weber; 3. Vorsitzender: Florian Schleth; in den erweiterten Vorstand wurde Felix Pfister gewählt.