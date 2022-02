Grenzach-Wyhlen Für die Bürger und das Dorf

In Bezug auf etwaige Projekte und Vorhaben, die der Bürgerverein angehen will, teilte Nopper mit, dass man auch an die Realisierung eines Mountainbike-Trails im Grenzacher Forst denke. Klar sei, dass es diesbezüglich erhebliche Interessenkonflikte gebe.

Brunnenpatenschaften angeregt

Aus den Reihen der anwesenden Mitglieder wurde darüber hinaus der Wunsch laut, sich um die vernachlässigten Dorfbrunnen zu kümmern, so auch mit entsprechenden Patenschaften. Bürgermeister Tobias Benz, der der Versammlung beiwohnte, teilte in diesem Zusammenhang mit, dass man die Brunnen auch von Seiten der Gemeinde pflege. Brunnenpatenschaften seien eine gute Idee.

„Schlösslibrunnen“ wird hergerichtet

Freuen dürfen sich die Bürger über die baldige Fertigstellung des Brunnens am Grenzacher Schlössli. Wie Benz mitteilte, sei der marode Brunnenkopf saniert und neu modelliert worden, sodass der historische Wasserspender am bisherigen Platz bald wieder in altem Glanz erstrahlen könne.

Eine weitere Idee für das Engagement des Bürgervereins betrifft das 50-Jahre-Jubiläum der Doppelgemeinde, welches anno 2024 begangen werden soll. Mitglied Martin Jösel schlug vor, sich wegen des enormen Vorlaufs schon jetzt Gedanken darüber zu machen, wie sich auch der Bürgerverein mit entsprechenden Projekten einbringen kann. Miteinbezogen werden könnte auch die Volkshochschule.

Klostermühle und Solvay-Kesselhaus

Darüber hinaus will sich der Verein für den Erhalt der Wyhlener Klostermühle einsetzen. Und auch das alte Kesselhaus in der Solvay hat der Bürgerverein im Auge. Das Gebäude könne man nach einer Sanierung als Veranstaltungsort nutzen, wurde angeregt.

Fördermittelakquise und Mostaktion

Zunächst will sich der Bürgerverein jedoch um Fördermittel für das ein oder andere Projekt bemühen, wie Alexandra Rainer ausführte. Für die Bürger steht zunächst eine Mostaktion an, die im Frühjahr stattfinden soll.