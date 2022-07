Grenzach-Wyhlen Für junge Leute wird viel geboten

Dies gilt weitestgehend auch für die Aktionen unter der Regie des KiJuKu, weiß Richter. Aber auch hier lohne es sich eventuell nachzufragen, denn „Rücktritte“ gebe es immer wieder mal. Zumal bis zuletzt weitere Angebote dazugekommen sind.

Anmelden für Ferienspaß

22 Vereine und Institutionen bieten heuer 43 Aktionen im Rahmen des Sommerferienspaßes an – einige wiederholen sich wöchentlich. Ein entsprechendes Heftchen ist dieser Tage an den örtlichen Schulen verteilt worden. Das Anmeldeportal wird am 18. Juli um 0 Uhr freigeschaltet. Anmeldeschluss ist am 24. Juli um 23.59 Uhr. Die Eltern erhalten danach Informationen, ob ihr Kind Glück gehabt hat, denn die Vergabe der Plätze erfolge ab dem 25. Juli – und das wie immer nach dem Zufallsprinzip, wie Richter bekräftigt.

Als neue Aktionen gibt es unter anderem einen Tauch-Schnupperkurs, die Erstellung eines „Actionbound“, „Land-Art“, Rudern, Kinderkino, Klettern in der Kletterhalle in Weil, Gokartfahren mit Grillen, Sushi-Machen sowie „Rhein-Rafting“. Realisiert werden können diese Angebote ebenfalls nur dank entsprechender Partner wie beispielsweise dem Ruderclub Grenzach, dem Tauchclub Dreiländereck oder der VHS.

Insgesamt stehen zwischen 400 und 500 Plätze für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren zur Verfügung.

Weitere Informationen: https://grenzach-wyhlen.feripro.de

Mit Jessica See hat die Gemeinde Grenzach-Wyhlen seit Anfang Juni eine neue Jugendreferentin. Die (noch) 22-Jährige stammt aus der Region und hat in Düsseldorf Soziale Arbeit studiert. Nach ihrem Studium war sie zunächst im St. Josefshaus in Herten tätig, ehe sie ihre 90-Prozent-Stelle bei der Gemeinde Grenzach-Wyhlen antrat.