Die Verwaltung der Gemeinde Grenzach-Wyhlen setzt sich weiterhin für ein klimafreundliches Umfeld ein. Dazu gehört auch die Entsiegelung von Flächen, wenn dies geboten erscheint und möglich ist. Nachdem die Gemeinde bereits in der Vergangenheit entsprechende Maßnahmen ergriffen hat, ist dieser Tage auch eine Fläche am Kirchplatz in Wyhlen, nördlich des Brunnens, entsiegelt und mit einer Wechselflorbepflanzung versehen worden.