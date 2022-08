Grenzach-Wyhlen Für Qualität in Wald und Flur

Dazu zählen Informationen zum Wegesystem, zum Engagement des Schwarzwaldvereins, zur Mitgliedschaft im Verein sowie die Möglichkeit, ihn mit Spenden zu unterstützen. Mit der Aktion, die ein Jahr lang laufen soll, ist der Schwarzwaldverein aber auch ins digitale Zeitalter eingestiegen, um auch jüngere Menschen dazu zu animieren, sich dem Verein anzuschließen.

Peter Rhein macht in diesem Zusammenhang auch auf die vor 15 Jahren erfolgte Neubeschilderung der Waldwege aufmerksam. Schon damals waren im gesamten Schwarzwald die Schilder einheitlich gestaltet und auch die Wegweiser-Standorte mit Höhenangaben versehen worden. Das gesamte Wegesystem präsentiert sich den Wanderern seither in einem einheitlichen Standard, an dem der Schwarzwaldverein vor allem dank der ehrenamtlichen Arbeit seiner Mitglieder wesentlichen Anteil hat.

Jüngere sehr willkommen

Mit der Aktion „Wege gut? Alles gut!“ hofft nun auch der Schwarzwaldverein Grenzach-Wyhlen auf mehr Mitglieder, die sich ihm anschließen und vom umfangreichen Angebot profitieren wollen.

Derzeit hat der Ortsverein noch 230 Mitglieder, davon rund 80 aktive, wie Rhein auf Nachfrage mitteilt. Gefragt seien vor allem Mitglieder, die sich auch aktiv in die Arbeit in Wald und Flur miteinbringen wollen, denn ohne das ehrenamtliche Wirken des Schwarzwaldvereins nähme nicht nur die Qualität der Wanderwege ab, sondern auch die der Beschilderungen und Hinweise in den Wäldern, die alle Wanderer wie selbstverständlich nutzen, um ihre Routen zu planen und um auch das ein oder andere Ziel zu erreichen.

Der Schwarzwaldverein Grenzach-Wyhlen weist noch einmal auf sein Wanderprogramm für das laufende Jahr hin, das am 7. September eine Wanderung durch die Reben von Auggen nach Schliengen vorsieht. Am 12. Oktober ist außerdem eine herbstliche Wanderung nach Fröhnd geplant. Die letzte Wanderung führt in diesem Jahr am 9. November durch die Reben von Sulzburg nach Staufen.

Weitere Informationen: Vorfreude auf das Jubiläum: Der Ortsverein Grenzach-Wyhlen des Schwarzwaldvereins feiert im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen.