Grenzach-Wyhlen: Fusion der Musikvereine ist (noch) kein Thema

Ausblick

Dass es in Grenzach nur noch wenige Aktive zu ihren Instrumenten zieht, war bei der Mitgliederversammlung immer wieder Thema. Einige sagten, dies sei nach wie vor eine Folge der Corona-Pandemie, andere wiederum verwiesen auf ein allgemein nachlassendes Interesse. Auch der Probenbesuch sei dementsprechend auch noch verbesserungsbedürftig, hieß es. Lediglich im Jugendbereich und der Zöglingsausbildung sei man sehr aktiv, so die einhellige Ansicht der wenigen anwesenden Vereinsmitglieder.

MVG + MVW = MVGW?

Dass man sehr harmonisch zusammenarbeite, bestätigten auch die beiden Vertreter des Musikvereins Wyhlen, die bei der Versammlung in Grenzach zu Gast waren. Sie sagten, man spiele im Aktivbereich zwar zusammen, eine „Spielgemeinschaft“ sei dies aber nicht. Auch eine Fusion werde aktuell nicht angedacht. Dies könnte zwar in der Zukunft vielleicht doch geschehen, bedürfte dann aber der Überwindung einiger rechtlicher Hürden.

Termine

Stattfinden werden in Grenzach die Prüfungen zum Jungmusikerleistungsabzeichen am 23. März, ein Auftritt der Bläserklasse in der Römervilla am 20. April, und auch am 1. Mai soll sich die Jugend musikalisch präsentieren.