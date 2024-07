Grenzach-Wyhlen: Gastschüler aus Pietrasanta und Ecaussinnes

Die jungen Belgier und Italiener sollen während ihres einwöchigen Aufenthaltes nicht nur ihre deutschen Sprachkenntnisse verbessern. Vielmehr geht es auch darum, Land und Leute kennenzulernen und mit den Gastfamilien, bei denen die Jugendlichen wohnen, etwas zu unternehmen.

Wie die Vorsitzende des Städtepartnerschaftskomitees, Marlen Geheeb, mitteilte, sind die Jugendlichen mit ihren Begleitpersonen am Montagnachmittag angereist. Seither werden sie vormittags im Grenzach-Wyhlener Schulzentrum im Fach Deutsch unterrichtet, während die Nachmittage von einem umfangreichen Freizeitangebot geprägt sind. Ausflüge zum Beispiel in den Schwarzwald, nach Basel sowie die Teilnahme am „Picknick-Konzert“ am heutigen Freitag und den „Spielen ohne Grenzen“ am Samstag bieten den Jugendlichen aus Belgien und Italien darüber hinaus die Möglichkeit, ihre Freunde aus Grenzach-Wyhlen besser kennenzulernen.