Grenzach-Wyhlen Gemeinde betreut 300 Bänke

Bei allen Arbeiten, zu denen Werkhofmitarbeiter unterwegs sind, werfen sie auch einen Blick auf die Bänke in der Umgebung und informieren dann die Schreinerei, wenn etwas in Ordnung zu bringen ist. Das können übrigens auch alle Einwohner tun, die Mängel daran entdecken. Über den digitalen Schadensmelder gelangen die Hinweise an die richtige Adresse.

In diesem Jahr wurden auch einige Sitzmöbel neu aufgestellt, so an der Neuen Mitte in Wyhlen. Zu den noch jungen Bankplätzen gehören auch der Parkplatz an der Gewerbeverbindungsstraße und die Bucht am Rheinuferweg. Beide werden übrigens sehr rege genutzt ebenso wie die Bänke auf dem Hornfelsen und die zahlreichen Sitzmöbel im Emilienpark. Vielfach kamen auch Stifterbänke hinzu, deren Finanzierung von Firmen, Vereinen oder Einzelpersonen übernommen wurde. Der Preis einer fertigen Bank liegt je nach Material zwischen 600 und 1200 Euro. Insgesamt – man glaubt es kaum – stehen in und um Grenzach-Wyhlen rund 300 Bänke, die von der Kommune gewartet werden.