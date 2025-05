Grenzach-Wyhlen: Gemeinde-Mensen werden weiter optimiert und die Preise leicht erhöht

Die Preisanpassungen treten zum neuen Schuljahr in Kraft. Dann wird an den Grundschulen auch das digitale Bezahlsystem eingeführt, das bereits am Schulzentrum in Betrieb ist. „Bisher wurde viel Salat weggeschmissen, der zuvor viel Arbeit erforderte“, erläuterte Brutschin. „Nun muss man nur bezahlen, was gegessen wird.“ Die Ausschussmitglieder lobten das Angebot und sprachen von insgesamt zufriedenen Kunden.