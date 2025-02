Grenzach-Wyhlen: Gemeinderäte fühlen sich bevormundet

Ein Satz sorgt für erhitzte Gemüter

Es war vor allem ein einziger Satz in der Haushaltsverfügung, die die Kommunalaufsicht des Landratsamt ins Grenzach-Wyhlener Rathaus geschickt hatte, der einigen Ratsmitgliedern die Zornesröte ins Gesicht trieb: „Wir behalten uns (...) vor, der Gemeinde Grenzach-Wyhlen mit der Haushaltsverfügung für das Jahr 2026 die Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes aufzuerlegen.“ Frei übersetzt: Wenn ihr die Entwicklung eurer Finanzlage nicht selbst mit geeigneten Mitteln in den Griff bekommt, schreiten wir ein.

Ungefähr so kam das zumindest beim Großteil des Gemeinderats an, wie mehreren verbalen Reaktionen zu entnehmen war. Hatte Bürgermeister Tobias Benz zu Beginn diplomatisch von einem „Dokument, das keine Freudensprünge auslöst“ gesprochen, wurde er im Zuge der Debatte deutlicher: „Ich hätte mir eine differenziertere Betrachtungsweise in dem einen oder anderen Satz gewünscht.“ Es sei ja keineswegs so, dass Grenzach-Wyhlen nichts gemacht habe, um die Finanzen besser in den Griff zu bekommen.