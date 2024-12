Grenzach-Wyhlen: Gemütlicher Weihnachtsmarkt in Grenzach

Vor allem ein Treff

Zwar lief der Besucherstrom am Samstagvormittag noch etwas zäh, aber ab Mittag brummte es. Insgesamt 44 Stände waren für Verkauf und Bewirtung aufgebaut. Mitglieder des Handwerker- und Gewerbevereins bereiteten einen Imbiss zu, Gemeinderäte schenkten Glühwein aus und die Zunftspieler boten mittags wieder Suppe an, diesmal zubereitet vom „Rührberger Hof“.

An den in der bewährten Anordnung aufgestellten Verkaufsständen gab es Weihnachtsgebäck, Dekorationen fürs Fest und auch zu anderen Anlässen, Kerzen, den Adventskalender der Schulen, dazu noch Modeschmuck, Karten und vieles mehr. Erstmals dabei war Fotograf Frank Boswell aus dem Ort. Er bot mit seiner automatischen Kamera den Gästen an, lustige Fotos von sich selbst aufzunehmen. Seit jeher ist es eine Besonderheit dieses Weihnachtsmarktes, wie auch Bürgermeister Tobias Benz bei der Eröffnung herausstellte, dass in Grenzach keine Händler aus ganz Deutschland den Markt bestreiten, sondern einheimische Vereine und Hobbygestalter. Der Frauenverein war dabei, Mitglieder des katholischen Pfarrgemeinderates mit einem Sortiment des Eine-Welt-Ladens „Vamos Caminando“, die Guggemusik „Node Chaode“ bot Strickwaren an, der Frauenchor war mit selbst zubereiteten Marmeladen und Säften dabei und wie jedes Jahr auch der Verein für Heimatgeschichte. Joachim Schlageter hatte sich bei vielen Partnern bedankt, die zur Gestaltung des Marktes beitrugen. Die Jugendfeuerwehr buk mit Kindern Stockbrot, der Musikverein Wyhlen und die Bläserjugend Grenzach-Wyhlen spielten eine gute Stunde lang Weihnachtsmusik, der Werkhof gab wieder Unterstützung bei Auf- und Abbau.