Um den Einsatz von Erdwärme für die Versorgung der Haushalte in der Schweizer Nachbargemeinde auszuweiten, will der Wärmeverbund Riehen (WVR) eine zweite Geothermieanlage errichten. Der WVR will dafür auf rund 65 Grad heißes Thermalwasser zugreifen. Dieses wird in etwa 1200 bis 1500 Metern Tiefe vermutet. In Grenzach, das zum Sondierungsgebiet gehört, war in dieser Woche das auf diesem Foto zu sehende Schallerzeuger-Spezialfahrzeug (ein „Vibro-Truck“) im Einsatz. Die Erschütterungen waren durchaus wahrnehmbar, wie man auch aus Anwohnermund hört. Rund 500 bis 600 grau-orange „Würfel“ mit Erddorn – sogenannte Geofone – liegen in Grenzach ebenfalls aus. Sie empfangen die aus der Tiefe der Erde reflektierten Schallwellen und zeichnen am Ende ein 3D-Modell des Untergrunds. tn/Foto: Rolf Rombach