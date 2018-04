Grenzach-Wyhlen „Gepflegte“ Einbrecher

Grenzach-Wyhlen. Die Bewohner eines Hauses am Serrnussweg haben am Dienstag Einbruchsspuren an der Terrassentür entdeckt. Offensichtlich hatte jemand versucht, einzubrechen. Als die Bewohner darüber mit einem Nachbarn sprachen, wurde bekannt, dass dieser am Montag zwischen 8.30 und 9 Uhr auf dem Grundstück zwei Männer beobachtet hatte, wie die Polizei mitteilt. Als der Mann die beiden ansprach, entfernten sie sich.

Sie werden wie folgt beschrieben: beide waren etwa 40 Jahre alt, große, schlanke Statur. Einer hatte dunkelblonde Haare und war mit weißem Hemd und Jeans bekleidet. Der zweite Mann war dunkelhaarig und trug ein hellblaues Hemd und eine Jeans. Beide machten einen sehr gepflegten Eindruck, heißt es im Polizeibericht.