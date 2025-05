Samstagskonzert ist bereits ausverkauft

Als Neubürgerin mit Wurzeln in Berlin lässt die ESC-Teilnehmerin für Deutschland von 2014 im Rahmen des kleinen „Wohnzimmer-Konzerts“ Stimmung aufkommen und verspricht etwas Neues in der Römervilla. Am Samstag geht dann mit Francesca Hoffmeier eine gebürtige Grenzach-Wyhlenerin an den Start. Sie wird klein und fein auf der Bühne ihr Repertoire an internationalen Songs aufführen. Anlässlich des ESC hat sie einzelne bekannte Lieder auf die Set-Liste gesetzt, die sie dann auch in verschiedenen Sprachen singen kann. Das Konzert ist aufgrund der Platzbegrenzung ausverkauft. Besonderen Dank richtet Silke d’Aubert an die Geschäfte in Grenzach-Wyhlen, die am Schaufensterwettbewerb teilnehmen.