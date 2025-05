Grenzach-Wyhlen: Gesetze kommen teuer

Sprecher Tilo Levante nannte auch direkt einen Lösungsvorschlag: „Wenn wir alle freiwilligen Leistungen abschaffen, haben wir noch immer ein Minus in der Kasse. Unser Anspruch als Gemeinderat ist gestalten zu wollen“, bemängelte er und schlug daher vor, gegen Bund und Land vor das Verfassungsgericht zu ziehen. Bereits bei der Diskussion über die Kindergartenbeiträge (wir berichteten) sprach er an, dass durch die Erfüllung der gesetzlichen Betreuungspflichten die Kommunen finanziell massiv in Anspruch genommen werden.

Derzeit fallen für die Gemeinde rund 11 300 Euro je Betreuungsplatz in den Kindergärten und -tagesstätten an. „Wir erfüllen unsere Pflichten und werden dafür von der Rechtsaufsicht bestraft“, kritisierte Levante weiter.