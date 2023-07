Grenzach-Wyhlen Gewaltiges musikalisches Zusammentreffen

Theologisch brisantes Aufeinandertreffen

Weil die Messe mit ihren sieben Teilen ein recht langes Werk an einem Stück wäre, hatte van Engen dieses im Konzert in drei Abschnitte aufgeteilt. Allein im ersten Abschnitt mit den tröstlich stimmenden Stücken von der „ewigen Ruhe“ (Requiem) und der „Bitte um Gottes Erbarmen“ (Kyrie) einerseits und der Angst erzeugenden Sequenz „Dies irae“ (Tag des Zorns) andererseits ging es um das fragwürdige Aufeinandertreffen von mittelalterlicher „Fegefeuervorstellung“ (Purgatorium) einerseits und neuzeitlicher Betonung von Gottes Gnade und Liebe zum Menschen („Sola Gratia“) andererseits.

Im Konzert selbst ging es aber um die künstlerische Darstellung dieses theologisch brisanten Aufeinandertreffens zweier gegensätzlicher Vorstellungen in seiner ganzen, von Biber für den großen Dom in Salzburg auskomponierten Wucht. So ergänzten sich van Engen als Dirigent und sein brillant spielender Kollege Mason an Grenzachs Goll-Orgel wohl alle Register ziehend gerade hier beim dramatisch aufbrausenden „Dies irae“ darin, das ganze Requiem-Ensemble mit sich zu reißen.

Schauer und Ergriffenheit ausgelöst

Dramatisch und erschütternd gelang es hier den in Basel auf Alte Musik eingestellten Gesangssolisten Mair, von Bibra und Neiva (Bass) im Wechsel mit dem hervorragend auf Fünfstimmigkeit getrimmten Chor der Kantorei, alle Anwesenden zu beeindrucken. Stimmlich bestens geschult, trieben die Solisten erregt singend den Klang so vor sich her, dass erreicht wurde, was Biber mit seiner großartigen Kompositionskunst wohl beabsichtigt hat: Schauer und Ergriffenheit.

Basler Turmbläser „singen“ mit ihren Instrumenten

Besonders ist hier zu notieren, wie gerade die Basler Turmbläser einen nahezu chorisch warmen Klang mit ihren historischen Instrumenten erzeugten, der verblüffend irritierte, da man gelegentlich zu hören meinte, es werde hier mehr gesungen als geblasen – ein wunderbarer Effekt. Wie Boyle später im Gespräch berichtete, sei dies als Klangideal seiner Bläser durchaus gewollt.

Der Höhepunkt des Abends war schließlich das von Venedigs Domorganisten Mason gespielte Bach-Stück: „Fantasie und Fuge in c BWV 537“.

150 Besucher spenden begeisterten Applaus

Besonders am Ende der Fuge gab es da ein chromatisches Nach-Oben-Schreiten – also einen Aufstieg in kleinsten Intervallstufen – hin zu einem Höhepunkt: Dort als lang anhaltender Akkord im Vollklang der Orgel, der abrupt nach unten stürzte und im Nichts der einsetzenden Ruhe ausklang.

Für die zahlreichen Hörer in der Grenzacher Dorfkirche war das ein großartiges Erlebnis. Dies blieb zunächst ohne Applaus, da noch die Schlussteile von Bibers Requiem erklangen: tröstliches Hinführen ins Licht des Himmels und der Ewigkeit bei Gott mit dem letzten Messestück: Lux aeterna (ewiges Licht).

Hier brandete dann der begeisterte Applaus der etwa 150 Konzertbesucher voll auf. Als Zugabe ließ van Engen abschließend noch einmal das Anfangsstück der Totenmesse von Biber erklingen: Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis (Herr, gib ihnen die ewige Ruhe: und das ewige Licht leuchte ihnen).