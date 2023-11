Das Konzert reihte sich in die Feiern aus Anlass des 70. Jahrestags der Benediktion der Pfarrkirche St. Michael ein. Die Veranstaltung war aber auch dem Gedenken an die vor fünf Jahren gestorbene Christine Reitz gewidmet. Sie hatte sich jahrelang um die Organisation von Konzertreihen in St. Michael gekümmert. Darüber hinaus gehörte Reitz auch dem Orgelausschuss an und war wesentlich an der Planung und den vorbereitenden Arbeiten für die Neuanschaffung der Kubak-Orgel beteiligt, die im Jahr 1991 eingeweiht wurde.

Eröffnet wurde das Orgelkonzert mit der Passacaglia c-moll BWV 582, einer altitalienischen Variationsform, während Organist Dieter Lämmlin das berühmte Kirchenlied „Nun danket alle Gott“ BWV 657 basierend auf einem Choral von Martin Rinckart auf der Kubak-Orgel sehr einfühlsam in Szene setzte.