Grenzach-Wyhlen Grenzach als Sommerfrische

Die Basler Fähren gehen auf Imhof zurück

Imhof starb hochgeachtet im Jahr 1900. Zum Andenken an ihn machte die Familie nochmals eine große Spende in Höhe von 1000 Mark für die Instandsetzung und Ausstattung des Grenzacher Armenhauses neben dem Rathaus, wie man bei Erhard Richter lesen kann. Ein bis heute sichtbares „Denkmal“ setzte sich Imhof jedoch mit den Basler Fähren. Auf seinen Besuchen der damals wichtigen Märkte in Zurzach gefielen ihm die dortigen Drahtseilfähren, die von der Strömung des Rheins auf die andere Flussseite geschoben wurden. Seine Heimatstadt Basel hatte bis 1879 nur eine Brücke.